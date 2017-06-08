ЛНР заявила о резком обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе

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Луганск, 8 июня. Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР в Донбассе резко обострилась, однако остается контролируемой. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Ситуация в зоне ответственности Народной милиции Луганской народной республики резко обострилась, но остается контролируемой», — сказал Марочко.

Он также добавил, что за минувшие сутки украинские силовики выпустили 413 мин и снарядов по населенным пунктам Луганской народной республики, в результате чего ранения получили два мирных жителя и четыре бойца Народной милиции ЛНР.

Напомним, 7 июня украинские силовики начали наступление на позиции Народной милиции ЛНР в районе села Желобок. Кроме того, ВСУ весь день вели артиллерийский огонь по жилым кварталам Кировска, Стаханова, Фрунзе и поселка Донецкий.