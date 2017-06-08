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Общество
Обладатель «Золотой пальмовой ветви» вынужден продать награду из-за нехватки денег

Обладатель «Золотой пальмовой ветви» вынужден продать награду из-за нехватки денег

17:12  8 Июня 2017
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Обладатель «Золотой пальмовой ветви» вынужден продать награду из-за нехватки денег

Париж, 8 июня. Французский режиссер Абделатиф Кешиш, лауреат «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля, вынужден продать награду, чтобы снять новый фильм.

Картина под названием «Мектуб, моя любовь» уже находится  на стадии пост-продакшна. Однако накануне банк заблокировал выдачу остатка кредита режиссеру. Премьера фильма должна была пройти к Каннскому кинофестивалю-2017. Из-за нехватки средств Кешишу пришлось отложить показ на конец года.

Для того чтобы закончить работу режиссер выставил на аукцион свою «Золотую пальмовую ветвь», полученную за картину «Жизнь Адель» в 2013 году. На торги также планируется выставить и другие лоты, в том числе картины, которые играли «важную роль» в «Жизни Адель».

Представители режиссера не сообщают, сколько средств нужно Кешишу, чтобы закончить ленту.

#жизнь адель #золотая пальмовая ветвь
Алексей Громов
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