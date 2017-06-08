Боевики ИГИЛ отступают в районе гор Мустадира на востоке провинции Хомс

В Избранное

Скопировать

Хомс, 8 июня. Наступление сил 5-го армейского корпуса САА около Пальмиры заставило «Исламское государство»* начать отступление.

Информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило, что слаженные действия 5-го армейского корпуса, Национальных сил обороны и отрядов «Ливаа аль-Кудс» позволили полностью зачистить от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) горную цепь Мустадира.

В данный момент, подчеркивает источник, газовое месторождение Арак полностью окружено группировкой правительственных войск, населенный пункт Арак окружен с трех сторон. Другие отряды САА отбросили игиловцев в юго-восточном направлении и установили контроль над курортной зоной Зенобия.

* Организация запрещена на территории РФ.