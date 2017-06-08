Путин пошутил над брошенным нерасторопной китайской делегацией Си Цзиньпином

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Астана, 8 июня. Президент РФ Владимир Путин перед началом переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином пошутил над опозданием делегации Китая.

«Один боец», — с юмором заметил глава РФ, когда Си Цзиньпину некоторое время пришлось дожидаться своих министров, которые не могли пробиться к столу переговоров из-за наплыва журналистов, оккупировавших подходы к месту переговоров двух лидеров в рамках саммита ШОС.

Перед лидерами государств сотрудники СМИ расступились, а вот членам делегаций пришлось буквально пробивать себе дорогу.

Напомним, 18 мая Путин пошутил и над опозданием делегации Индонезии на встречу в Сочи. Чтобы разрядить обстановку, российский президент с улыбкой предложил подождать коллег, которые «заблудились».