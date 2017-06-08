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Политика
Совет Европы создаст центр управления небоевыми миссиями

Совет Европы создаст центр управления небоевыми миссиями

17:03  8 Июня 2017
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Совет Европы создаст центр управления небоевыми миссиями

Брюссель, 8 июня. Совет Европы (СЕ) создаст Центр военного планирования и управления зарубежными небоевыми миссиями. Об этом говорится в официальном заявлении СЕ.

Согласно предварительным данным, вышеуказанная структура будет контролировать миссии Евросоюза в Сомали, Мали, а также в Центральноафриканской Республике.

Напомним, ранее спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин рассказал о том, что российская сторона отказалась перечислять в Совет Европы взнос в размере 11 миллионов евро.

#совет европы
Алексей Громов
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