Встреча с Шойгу проходит в знаковый для Сирии момент — де Мистура
Москва, 8 июня. Стороны могут добиться серьезного прогресса в переговорах, посвященных урегулированию конфликта на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом заявил спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура, который встретился с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу.
Он указал на то, что в регионе происходит множество событий.
«Сейчас, именно в этот промежуток времени, нашими сторонами может быть достигнут серьезный результат, поэтому спасибо за то, что приняли и благодарю за эту встречу», — подчеркнул де Мистура.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров выступил за наращивание динамики межсирийских переговоров в Женеве.