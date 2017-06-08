Встреча с Шойгу проходит в знаковый для Сирии момент — де Мистура

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Москва, 8 июня. Стороны могут добиться серьезного прогресса в переговорах, посвященных урегулированию конфликта на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом заявил спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура, который встретился с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу.

Он указал на то, что в регионе происходит множество событий.

«Сейчас, именно в этот промежуток времени, нашими сторонами может быть достигнут серьезный результат, поэтому спасибо за то, что приняли и благодарю за эту встречу», — подчеркнул де Мистура.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров выступил за наращивание динамики межсирийских переговоров в Женеве.