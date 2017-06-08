Останки пропавшего в 2013-м году нижегородского священника нашли в Израиле

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Тель-Авив, 8 июня. Полиция Израиля обнаружила останки российского священника, который пропал без вести четыре года назад, сообщил официальный представитель правоохранительных органов Михаэль Зингерман.

Останки священника нашли в конце апреля в районе Хизме — арабской деревни, расположенной в районе Иерусалима. В ходе судебно-медицинской экспертизы было установлено, что останки принадлежат нижегородскому священнику Василию Варламову.

Отмечается, что смерть мужчины не была насильственной.

Отец Василий пропал в августе 2013 года, находясь в Израиле вместе со своей семьей. По словам родственников, священник пропал, когда вышел на прогулку из гостиницы, передает агентство РИА Новости.

Все это время сотрудники полиции занимались поисками священника, находись в постоянном контакте с его семьей и представителями Русской православной церкви в Израиле.