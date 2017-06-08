Обновленный Mercedes-Benz G-Class засветился на видео в Германии

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Берлин 8 июня. В Сети появилось видео обновленной версии внедорожника Mercedes-Benz G-Class, который в настоящее время проходит тесты в Германии. Согласно предварительным данным, машина обладает самым мощным двигателе V8 объемом 4 литра.

По словам экспертов, в предыдущей версии использовался 5,5-литровый двигатель, однако он не подходил под европейские экологические стандарты и в целом считался устаревшим.

В то же время разработчики намерены сохранить в линейке Mercedes-Benz G-Class 6-литровый двигатель V12 и 6-цилиндровый дизельный двигатель, который уже использовался в моделях E-Class.