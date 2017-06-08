Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 400 мин и снарядов

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Донецк, 8 июня. За минувшие сутки подразделения вооруженных сил Украины выпустили около 400 снарядов и мин по прифронтовым районам Донецкой народной республики. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, под ударами украинской артиллерии оказались 13 населенных пунктов на донецком направлении. На юге республики в районе Мариуполя украинские силовики обстреляли пять населенных пунктов ДНР. Кроме того, под ударами артиллерии ВСУ оказались окраины Горловки.

Басурин также добавил, что в результате обстрелов ВСУ погиб один военнослужащий ДНР, еще один получил осколочные ранения.