Минздрав сообщает: россияне бросают пить и курить

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Москва, 8 июля. Россияне стали меньше употреблять алкоголь и курить, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова.

По данным Минздрава, взрослые россияне на 20% стали меньше курить. Кроме того, сократилось и число пьющих среди этого поколения: алкоголь стали употреблять на 13,5% человек меньше.

Еще более позитивные изменения происходят среди молодежи. Количество курильщиков среди молодых людей сократилось в 3,5 раза.

Скворцова также обратила внимание, что количество россиян, занимающихся спортом и физкультурой, возросло на 18%.

Ранее сообщалось, что в Москве 12 июня, в День России, запретят продажу алкоголя в местах проведения массовых мероприятий и расположенных поблизости магазинах.