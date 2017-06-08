NBC вырезал из интервью Путина слова о Флинне

В Избранное

Скопировать

Нью-Йорк, 8 июня. Американский телеканал NBC вырезал из интервью президента России Владимира Путина эпизод, в котором он рассказывает журналистке Мегин Келли о своей встрече с экс-советником американского президента Дональда Трампа Майклом Флинном.

Кроме того, из интервью были вырезаны и другие фрагменты, порядок вопросов был изменен и перемежался видеовставками и ремарками.

Так, отвечая на вопрос о контактах с Флинном, Путин отметил, что все они ограничились сидением за одним столом. Российский лидер отметил, что с самой Мегин он общается на протяжении уже двух дней.

«Вот если у нас с Флинном был такой контакт, а с вами целый день — Флинна уволили, а вас теперь просто нужно посадить в тюрьму», — пошутил Путин, однако американская журналистка шутку, по всей видимости, не поняла.