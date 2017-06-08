Украинские власти отменили госрегулирование торговли продуктами

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Киев, 8 июня. Правительство Украины в четверг отменило государственное регулирование цен на продукты. Теперь участники рынка могут не декларировать цены на продукты и менять их по своему усмотрению.

В Киеве полагают, что такие меры позволят снизить уровень административного давления на рынок и привлечь инвесторов, создав для бизнеса более выгодные условия. Кроме того, по словам чиновников, отмена государственного регулирования цен позволит предпринимателям быстрее адаптироваться к современным экономическим реалиям.