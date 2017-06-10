День всех святых и Петровский пост — 2017: даты, история, связь с Троицей, что можно есть

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Через неделю после Троицы православные христиане отмечают День всех святых. В православии этот праздник называется Собор всех святых. После Дня всех святых наступает Петровский пост, продолжительность которого связана с днем наступления Пасхи.

Когда отмечается День всех святых в 2017 году

Поскольку Троица (Пятидесятница) в 2017 году отмечалась 4 июня, День всех святых в православии приходится на 11 июня. Католики и протестанты отмечают День всех святых осенью — для них праздник является непереходящим и всегда отмечается 1 ноября. Канун Дня всех святых у католиков называется Хэллоуин и отмечается вечером 31 октября.

Что такое Собор всех святых

День всех святых, в православии — Собор всех святых — это описанное в «Откровении Иоанна Богослова» поклонение всех святых сыну божьему.

Термин «все святые» охватывает как канонизированных святых, так и тех, кто, несмотря на свой подвиг веры, при жизни остался неизвестен и поэтому не почитаем.

В православии День всех святых празднуется в первое воскресенье после Троицы (Пятидесятницы), то есть в восьмое воскресенье после Пасхи. Подробнее о празднике Троицы читайте в материале Федерального агентства новостей.

Праздник День всех святых известен с конца IV — начала V веков. Существует проповедь Иоанна Златоуста в память о «всех святых, по всему миру пострадавших». Связь Дня всех святых с Троицей является очень важной: церковь считает, что хотя святые и жили в разное время и прославились разными подвигами, по все они удостоились благодати святого духа, излившегося в день Пятидесятницы.

Собор всех святых является последним днем перед Петровым (апостольским) постом, который начитается 12 июня.

А через неделю после общего Дня всех святых Русская православная церковь отмечает еще один праздник: Собор всех святых, в земле русской просиявших.

Петров пост в 2017 году

В 2017 году Петров (Петровский) пост продлится месяц — с 12 июня и до 11 июля включительно. Продолжительность и начало Петровского поста зависят от даты Пасхи. Петровский пост всегда начинается в понедельник, на 57 день после Пасхи и через неделю после Дня святой Троицы. Самый продолжительный пост может длиться полтора месяца, самый короткий — восемь дней.

Традицию поститься в начале лета установили апостолы, которые призывали после Пятидесятницы праздновать одну седмицу (неделю), а потом поститься, чтобы подготовиться к евангельскому служению. В православии Петровский пост установлен в память апостолов Петра и Павла. Пост завершается Петровым днем, который очень важен в народной традиции, поскольку приходится на самую середину лета.

Что можно есть в Петров пост

В отличие от Великого поста, Петровский пост не такой строгий. В этот период нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты, но в некоторые дни разрешена рыба и морепродукты, также в воскресенье разрешено вино. А наличие большого количества свежих овощей и фруктов делает этот пост более легким, чем Великий.

Подробнее о календаре питания в Петров пост и о том, как на Руси отмечался Петров день, читайте в материале Федерального агентства новостей.