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Новости Сирии
Хомс: армию Сирии пополнили добровольцы из Ирана и Афганистана

Хомс: армию Сирии пополнили добровольцы из Ирана и Афганистана

16:40  8 Июня 2017
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Хомс: армию Сирии пополнили добровольцы из Ирана и Афганистана

Хомс, 8 июня. Правительственные войска проводят военную операцию против «Исламского государства»* в восточной части провинции Хомс.

Командование Сирийской арабской армии сообщило о пополнении в рядах своих союзников. Сейчас в восточной части провинции Хомс действуют подразделения САА, возглавляемые бригадой «Силы Тигра», и отряды палестинской «Ливаа аль-Кудс».

К наступлению на осажденный Дейр эз-Зор присоединились иранские и афганские добровольцы. Союзники сирийской армии пробили заслоны «Исламского государства» (террористическая группировка запрещена в России) и продвигаются в направлении города Сухне.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #саа #хомс #добровольцы
Алексей Громов
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