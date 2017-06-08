Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Украина
Яценюк назвал вступление Украины в НАТО геополитической необходимостью

Яценюк назвал вступление Украины в НАТО геополитической необходимостью

16:43  8 Июня 2017
78

Яценюк назвал вступление Украины в НАТО геополитической необходимостью

Киев, 8 июня. Вступление Украины в Североатлантический альянс (НАТО) якобы является геополитической необходимостью для мира и стабильности в Европе. Об этом заявил бывший председатель украинского правительства Арсений Яценюк.

«Уже сегодня мы тратим на национальную безопасность больше, чем предусмотрено стандартами НАТО. Уже сейчас украинское войско с оружием в руках ежедневно защищает границы ЕС и НАТО», — написал политик в Facebook.

Напомним, ранее стало известно том, что Киев назвал курс на вступление в альянс своим внешнеполитическим приоритетом.

#украина #нато #яценюк
Василий Съедин
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть