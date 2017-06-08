Донецкий лакмус лицедея Панина. Колонка Руслана Мармазова

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Вот уж о ком и думать не думал писать, так об актере Алексее Панине. Но вдруг его скромная, в творческом смысле, персона оказалась в центре внимания общественности. Тем более, на нее жестко отреагировали мои земляки в Донбассе.

Брызни субстанции

Нет, Панин актер сколько-то заметный, но на Руси таких немало. Пруд пруди, проще говоря. Его выходки и непотребства, с одной стороны, конечно, делают ему определенную рекламу, так бы его уже все забыли, но и раздражение вызывают изрядное.

Понятно, что за его деятельностью, скажем, я не слежу. Только это никакая не гарантия, что брызги панинских скандалов до меня не долетают. Это издержки мира глобальных информационных технологий. Те же, кто больше в теме, заляпаны сомнительной субстанцией от пяток до макушки.

Вдруг откуда ни возьмись возникает тема фильма Владимира Бортко по книге Александра Проханова «Убийство городов». Сюжет основан на событиях текущей войны в Донбассе. Точнее сказать ничего не дерзну, книгу еще не читал, хотя сделаю это с удовольствием. Кино тем паче не видел, оно в стадии создания. Зато оба автора мне исключительно интересны, большие мастера, патриоты и державники. Не сомневаюсь, что их совместный проект станет заметным культурным событием.

А что «Убийство городов» уже притягивает внимание потенциальных зрителей, говорит и та острая реакция, которую вызвала незначительная информация о том, что Алексей Панин сыграет в фильме роль донбасского ополченца с неким уголовным прошлым.

Точка кипения разума

Разгар обсуждения пришелся на очередное обострение на линии фронта. Украинские каратели интенсивно обстреливают мирные населенные пункты ДНР и ЛНР, гибнут люди, рушатся судьбы. Но даже это не смогло полностью нивелировать историю с Паниным. Каково?

Чего только ни высказали в адрес лицедея, его родственников и знакомых мои добрые земляки! Как только ни заклеймили эпатажные самодеятельные шоу артиста… Режиссеру по ходу дела тоже досталось, а как же? Причем незаслуженно, чуть позже об этом скажу.

Замечательно, что если из комментариев отбросить яркие идиоматические обороты, то останутся одни знаки препинания. Так уж вскипели разумы возмущенные.

Я, по чести сказать, отнесся ко всему этому шуму спокойней, о чем даже и сказал по просьбе коллег из одного российского издания. Игра перед камерой и личная жизнь актера — суть разные вещи. К тому же, хорошо, допустим, что Панин играет ополченца из Донбасса. Но мы же не знаем авторский замысел режиссера, верно? А вдруг он задумал образ врага и негодяя, коварно прокравшегося в ряд честных донецких парней? Может быть, как раз и нужен был тип скользкий, скверный, вызывающий отторжение?

Кроме того, считаете, мало в отечественном кино героев, совершенно не монтируемых с образом жизни артистов, воплотивших их в экранном действе? Просто мы не знаем, что те тихонько творят. В отличие от вывернутой грязным наверх исподнего Алексея Панина.

Окоп Владимира Бортко

Тем не менее активная реакция на сего лицедея, непримиримая и однозначная, заставляла задуматься. Тут еще и Владимир Бортко добавил в дискуссию новую сюжетную линию.

Он разместил на своей странице в соцсетях следующий текст: «Обязан ответить! Ополченцев в будущем фильме играют Владимир Меньшов, Алексей Чадов, Максим Аверин и Сергей Пускепалис. Панин НИКАКОГО отношения к картине не имеет».

Показательно, да? Чистой воды провокация, запущенная кем-то в информационное пространство и активно там педалируемая. Кстати, подборка актеров, которую озвучил Бортко, впечатляет. Сильные исполнители и, в отличие от Панина, не склонные к гнусным акциям. Любимцы публики!

А чуть позже Владимир Бортко вот какое сообщение обнародовал: «Думаю о том, куда подевался мой ответ по поводу Панина, который никакого отношения к картине о войне в Донбассе не имеет. Война идет не только в окопах!»

Еще интересней. У провокации имени Панина серьезные покровители. Согласитесь, не всякому дано «тереть» в ФБ комментарии российских режиссеров. Получается, фильм, еще и не снятый полностью, уже кому-то костью в горле стоит. Это же вам не лубочный «Викинг» с гламурным Данилой Козловским в роли Святого (!) Владимира Крестителя. Ошельмовать картину Бортко пытаются, измарать, опошлить. А уж Панин для этого пришелся как нельзя более кстати. Так это его, Алексея, стало быть, вина и беда. Сам себя измарал, изгадил доброе имя.

Донбасс бьет наотмашь

Впрочем, полагаю, что даже и здорово, что все сложилось именно так. Фейковая история с Паниным в роли донецкого ополченца стала лакмусовой бумажкой. Причем для нескольких мировоззренческих растворов.

Прежде всего, теперь мы наверняка знаем, что Владимир Бортко создает важную киноленту. Уверен, что высокохудожественную и всем нам полезную. И козней ему строить еще станут ой как много, будьте уверены. Только он все равно своего добьется.

Реакция жителей Донбасса дорогого стоит. Тут и раньше жили гордые люди. Но за годы войны их чувства обострились, реакция стала резкой, даже с перебором. Только это естественно ведь, нормально.

Натерпелись люди, настрадались, но никому не только свои принципы не дали на поругание, но даже намеки на этот процесс не готовы сносить. Наотмашь бьют. Даже в мелком эпизоде с ролью в кинофильме, не говоря о чем-то большем.

А Панина жалко даже. До чего довел себя. Один слух лишь о том, что его приглашают в кино о важных и святых вещах, о Донбассе, о войне и мире, в состоянии оскорбить тысячи человек и чуть ли не бунт вызвать. Страшная у него ситуация, спасать надо человека, если не поздно, разумеется.