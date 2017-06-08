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Политика
«Единая Россия» и «Партия социалистов Молдавии» договорились о сотрудничестве

«Единая Россия» и «Партия социалистов Молдавии» договорились о сотрудничестве

16:24  8 Июня 2017
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«Единая Россия» и «Партия социалистов Молдавии» договорились о сотрудничестве

Москва, 8 июня. «Единая Россия» и «Партия социалистов Молдавии» в четверг подписали соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан в рамках встречи премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, который также выступает председателем «Единой России», и руководителем «Партии социалистов» Зинаиды Гречаный.

Документ предполагает проведение консультаций, обмен информацией по наиболее актуальным вопросам, а также сотрудничество в развитии молодежных, просветительских и других общественных организаций. Кроме того, участники договора берут на себя обязанности по оказанию информационной поддержки мероприятий, которые способствуют укреплению российско-молдавских отношений.

Геннадий Плющев
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