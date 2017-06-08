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Новороссия
ДНР: украинские силовики обстреляли западную окраину Донецка

ДНР: украинские силовики обстреляли западную окраину Донецка

16:26  8 Июня 2017
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ДНР: украинские силовики обстреляли западную окраину Донецка

Донецк, 8 июня. Украинские силовики нанесли минометный удар по жилым кварталам Петровского района Донецка. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Донецкой народной республики.

«Около полудня украинская сторона обстреляла окраины Петровского района Донецка», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны ДНР, огонь велся с позиций украинской армии в районе Марьинки. В ходе обстрела украинские силовики применяли минометы и вооружение БМП. К настоящему моменту данные о пострадавших и разрушениях отсутствуют.

В ведомстве также напомнили, что за минувшие сутки ВСУ выпустили по прифронтовым районам ДНР 397 снарядов и мин.

#днр #всу #донецк
Алексей Громов
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