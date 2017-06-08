Путин назвал визит Си Цзиньпина в Москву значимым событием для России и Китая

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Астана, 8 июня. Президент России Владимир Путин назвал будущий визит главы КНР Си Цзиньпина в Москву главным событиям в отношениях двух стран.

«Мы сейчас готовим главное мероприятие в двусторонних отношениях (России и Китая) — ваш визит в Россию», — заявил он на встрече с главой Китая.

Президент напомнил, что совсем недавно в Москву приезжали министр иностранных дел КНР Ван И, который вместе с российскими коллегами занимался подготовкой визита Си Цзиньпина в российскую столицу. Путин считает, что этот визит станет «значимым и большим событием в двусторонних отношениях».

Глава государства хочет обсудить на встрече двустороннюю повестку дня и международные проблемы.

Глава КНР, в свою очередь, пожелал России достичь успехов на пути развития и возрождения под руководством Владимира Путина. Си Цзиньпин также напомнил, что в этом году провел много встреч с Путиным на разных площадках, что, по его мнению, говорит о высоком уровне китайско-российских отношений.