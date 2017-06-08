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Новости Сирии
Сирийская армия уничтожила 10 боевиков ССА в провинции Сувейда

Сирийская армия уничтожила 10 боевиков ССА в провинции Сувейда

16:25  8 Июня 2017
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Сирийская армия уничтожила 10 боевиков ССА в провинции Сувейда

Эс-Сувейда, 8 июня. Боевики оппозиционной «Свободной сирийской армии» попытались захватить дамбу Зулуф в провинции Сувейда.

Сирийские источники сообщили, что проамериканские вооруженные оппозиционеры атаковали стратегически важный объект около границы с Иорданией. «Сирийская свободная армия» сделала попытку установить контроль над дамбой Зулуф.

Сирийская армия уничтожила 10 боевиков ССА в провинции Сувейда

В результате атаки боевики потеряли 10 человек убитыми. Также правительственный источник в провинции сообщил о потере «умеренными» значительного количества оружия и военного снаряжения. Сами оппозиционеры заявили о захвате нескольких точек около дамбы.

#оппозиция #сирия #саа #сса #сувейда
Алексей Громов
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