Власти ЛНР завершили эвакуацию детей из обстреливаемого ВСУ Донецкого

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Луганск, 8 июня. 12 детей и их мамы вывезены из поселка городского типа Донецкий, который накануне оказался под обстрелами со стороны ВСУ.

Эвакуация проводилась силами МЧС Луганской народной республики. Из опасной зоны вывезли только тех, кто выразил такое желание.

По словам завсектором по жизнеобеспечению ПГТ Донецкий Ольги Кобзарь, в поселке остаются еще 20 детей.

«У нас порядка тысячи человек проживает здесь, и на данную минуту на месте остаются порядка 800 человек», — добавила она в интервью корреспонденту ЛИЦ.

Спасатели говорят, что люди привыкли жить в условиях военных действий, поэтому многие отказываются покидать родные дома, несмотря ни на что.