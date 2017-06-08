Стоун назвал свое интервью с Путиным попыткой повлиять на отношения России и США

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Вашингтон, 8 июня. Интервью режиссера Оливера Стоуна с президентом РФ Владимиром Путиным выдержано в гораздо менее жестком тоне, чем интервью журналистки Мегин Келли с российским лидером.

Как отмечает Associated Press, по мнению самого Стоуна, США важно понять точку зрения Путина. Режиссер также выразил заинтересованность в предотвращении дальнейшего ухудшения отношений между Россией и США, но при этом в тех местах, где нужно было оказать давление, он это делал, подчеркнул он.

«В определенных моментах, вы знаете, этот человек не станет менять свой подход. Он лидер. Он тщательно обдумывает вопросы и ясно их излагает. Не могу придумать, что еще я мог бы сказать или сделать», — цитирует Стоуна RT.

Ранее режиссер раскритиковал журналистку Мегин Келли за интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Он назвал ее стиль «Как из пулемета». По его словам, российский лидер знает свое дело в отличие от Келли.