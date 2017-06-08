Саммит ШОС в Астане: Владимир Путин творит новый мир для России

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Сегодня все мы являемся свидетелями сразу двух политических событий, которые можно назвать «судьбоносными».

В Великобритании проходят досрочные парламентские выборы, чьи результаты определят дальнейшую судьбу «Брекзита» и Евросоюза. А в столице Казахстана открылся очередной саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где полноправным членом этой международной организации может (и должна) стать Индия.

Параллели и сравнения по данному поводу напрашиваются сами собой.

Если проект «единой Европы» и европейской интеграции, начатый более 65 лет назад, явно прошел свой пик и вступает в период распада, то «большая» евразийская интеграция с участием России, Китая и Индии, проект которой был озвучен Евгением Примаковым в 1999 году, когда «Европа от Лиссабона до Владивостока» стала невозможной после бомбардировок Югославии, только набирает обороты и масштаб.

Конец Pax Americana

Вступление (и принятие) Индии в ШОС вовсе не означает, что китайско-индийские противоречия урегулированы по всему спектру «конфликтогенных» проблем. Однако оно подтверждает, что интересы Пекина и Дели «здесь и сейчас» гармонизированы в степени, достаточной для полноценного двустороннего и многостороннего сотрудничества.

В этой связи следует отметить, что без участия и посредничества Москвы подобная степень гармонизации интересов двух азиатских гигантов вряд ли могла оказаться достижимой.

Особую роль, несомненно, сыграли российско-индийские переговоры на высшем уровне, в ходе которых президент РФ Владимир Путин, видимо, предоставил своему индийскому коллеге Нарендре Моди необходимый «пакет гарантий», подкрепленный целым рядом финансово-экономических, информационно-технологических и прочих обязывающих соглашений.

В результате, помимо «глобального треугольника» США–Китай–Россия оказался выстроен и «большой евразийский треугольник» Китай–Россия–Индия, который призван устранить потенциально опасные для российско-китайского стратегического союза внутренние дисбалансы (территориальные, экономические, демографические и т.д.).

Если учесть, что параллельно Петербургскому международному экономическому форуму, «на полях» которого прошли переговоры Путина и Моди, представительная делегация КНР во главе с премьер-министром Ли Кэцяном в Брюсселе налаживала новый формат сотрудничества между Китаем и Европой (в первую очередь — Германией) по «оси» Пекин–Берлин, то контуры «посткрымской» структуры международных отношений, приходящей на смену «однополярному миру» Pax Americana 1991–2015 годов, становятся все более четкими.

Фигурально выражаясь, этот «человек-невидимка» обретает плоть и кожу.

Неожиданный новый мир

«Скелетом» данной структуры оказывается уже не «атлантическое партнерство» США и Европы, а «евразийский союз» Китая и России, с возможным продолжением в «континентальную» Европу, находящуюся под эгидой германо-французского «прокатолического» блока.

Отношения союзных Пекина и Москвы (впрочем, союзных — это еще слабый эпитет, один только прямой документооборот, установленный между Кремлем и Чжуннаньхаем в 2013 году, чего стоит?! — авт.) уравновешиваются их взаимными контактами с Вашингтоном и Дели.

Сферами влияния для Китая оказывается Юго-Восточная Азия, часть Африки и «южный маршрут» Нового Шелкового пути.

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Для США — Япония (впрочем, здесь не исключены варианты), Латинская Америка, часть Африки и, возможно, Австралия с Новой Зеландией (визит госсекретаря Рекса Тиллерсона в эти страны можно назвать инспекционным).

Для Индии — государства Индокитая и, возможно, островные государства Индийского океана.

Пока неопределенными остаются статусы Великобритании и исламского мира, о чем свидетельствуют как досрочные парламентские выборы на Туманном Альбионе, так и внезапно возникшая внутри исламского мира «линия раздела» вокруг блокады Катара.

Третья мировая война откладывается

Что касается собственно России, то никаких конкретных выгод и новых «зон влияния» — даже в пределах «постсоветского» пространства — она в процессе формирования этого многополярного мира может и не получить. Но главным бонусом для нашей страны в текущей внешнеполитической ситуации окажется сам по себе относительно мирный выход из угрозы Третьей Мировой войны и возможность сосредоточиться на внутреннем развитии.

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Дело в том, что средства, которые были потрачены за последние 18 лет, начиная с 1999 года, на противодействие данной угрозе, поистине колоссальны, и действительно (тут наша «либеральная оппозиция», с подачи своих западных кураторов, не ошибается) могут быть оценены в несколько триллионов якобы «бесцельно проеденных путинским режимом» нефтедолларов.

В эту сумму входит не только модернизация Армии и служб безопасности (включая информационное пространство), но и «дань», которая все эти годы в различных формах выплачивалась «коллективному Западу», а также отдельным его институтам и представителям.

Однако теперь, судя по всему, время разбрасывать деньги и прочие камни закончилось. Для России наступает время их собирать.