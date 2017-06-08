Ученые нашли в Бразилии самый древний в мире гриб

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Бразилиа, 8 июня. Самый древний в мире минерализовавшийся гриб обнаружен в известняке на северо-западе Бразилии, заявили специалисты Университета Иллинойса.

По оценкам палеонтологов, возраст самого древнего в мире гриба составляет 115 миллионов лет. Высота его ножки составляет около пяти сантиметров.

Найденный вид был назван Gondwanagaricites magnificus. Удалось выяснить, что он относился к пластинчатым грибам. Такие виды грибов на нижней части шляпки имеют пластинки, распространяющие споры.

Как предположили ученые, гриб упал в воду и добрался до дна соленой лагуны. Со временен он минерализировался.

Ранее ученые из Тель-Авивского университета обнаружили следы древней экологической катастрофы на дне Мертвого моря.