В Госдуме пояснили суть законопроекта о запрете анонимайзеров

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Москва, 8 июня. Инициатива депутатов Госдумы о запрете в России технологий, позволяющих просматривать заблокированные сайты, не является цензурой и вполне отвечает идее создания в Интернете правового пространства. Такое заявление сделал глава комитета нижней палаты по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Ранее несколько депутатов внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий запрет на использование в России сетей, систем и программ, которые позволяют попасть на сайты, доступ к которым на территории России ограничен.

Левин отметил, что предложенные законопроекты предусматривают регулирование технологий, которые ранее никак не контролировались государством, а также отвечают идее о создании в Интернете «правового пространства, аналогичного офлайну», цитирует Левина пресс-служба комитета.