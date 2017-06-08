В Избранное

Скопировать

Москва, 8 июня. Глава МИД РФ Сергей Лавров и специальный представитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура сегодня на встрече в Москве поддержали сохранение и наращивание динамики женевских переговоров об урегулировании ситуации в Сирии.

Участники встречи подчеркнули важность закрепления положительных результатов, достигнутых в ходе переговоров по САР в Женеве, в том числе применительно к проблематике конституции.