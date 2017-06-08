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Новости Сирии
Лавров и де Мистура выступили за наращивание динамики переговоров по Сирии

Лавров и де Мистура выступили за наращивание динамики переговоров по Сирии

16:13  8 Июня 2017  /обновлено: 16:23  08 Июня 2017
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Лавров и де Мистура поддеожали наращивание динамики в переговорах по Сирии

Москва, 8 июня. Глава МИД РФ Сергей Лавров и специальный представитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура сегодня на встрече в Москве поддержали сохранение и наращивание динамики женевских переговоров об урегулировании ситуации в Сирии. 

Участники встречи подчеркнули важность закрепления положительных результатов, достигнутых в ходе переговоров по САР в Женеве, в том числе применительно к проблематике конституции.

«В этом контексте выделена задача сохранения и наращивания динамики переговоров, обеспечения их подлинно инклюзивного характера, а также необходимости концентрации особого внимания на тематике борьбы с терроризмом», — говорится в сообщении министерства иностранных дел России.

Алексей Громов
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