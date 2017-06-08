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Новороссия
Глава ДНР заявил, что программа помощи многодетным семьям будет продолжена

Глава ДНР заявил, что программа помощи многодетным семьям будет продолжена

23:19  8 Июня 2017
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Глава ДНР заявил, что программа помощи многодетным семьям будет продолжена

Донецк, 8 июня. Многодетные родители, работающие на предприятиях ДНР с внешним управлением, в ближайшее время получат материальную помощь в виде денежных выплат и продуктовых наборов. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Александр Захарченко.

Он напомнил, что в ДНР продолжает действовать программа помощи многодетным семьям, которую осуществляет общественное движение «Донецкая Республика».

«На следующей неделе 40 семей получат помощь в виде денежных выплат и продуктовых наборов. Это семьи сотрудников предприятий с внешним управлением – Енакиевского металлургического завода и химзавода «Стирол» в Горловке», — отметил Захарченко.

Стоит отметить, что накануне такую помощь получили сотрудники промышленных предприятий в Макеевке, Старобешево и Ясиноватой.

#днр #донбасс #захарченко
Алексей Громов
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