Радикалы грозятся сорвать концерт Ирины Билык в Одессе

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Киев, 8 июня. Радикалы угрожают сорвать концерт украинской певицы Ирины Билык в Одессе, сообщают украинские СМИ.

О планах сорвать выступление Билык заявил глава одесской ячейки экстремистской организации «Правый сектор»*, деятельность которой запрещена в России. Радикалы решили наказать артистку за «сотрудничество с Россией и выступления в Крыму».

Отметим, что концерт Ирины Билык должен пройти на открытии ресторана «Лео Парк».

Ранее радикалы опубликовали список украинских и российских артистов, концерты которых могут быть сорваны в Одессе из-за их гастролей в РФ. Так, в список попали рэпер Мот, украинская группа «Время и Стекло», рэпер Баста, DJ Smash, группа «Грибы».

В конце мая радикалы уже сорвали концерт певицы Светланы Лободы. Украинский певец Иван Дорн также отменил свое выступление в Одессе после многочисленных угроз.

* Организация запрещена на территории РФ.