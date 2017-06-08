Фотограф из Мосула рассказал, как обученные США бойцы армии Ирака пытают людей

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Багдад, 8 июня. Стало известно, как военнослужащие элитной иракской дивизии, проходившие подготовку у инструкторов Пентагона, пытают и убивают подозреваемых в пособничестве ИГ*. О зверствах военных рассказал фотожурналист Али Аркади.

Кроме того, он предоставил RT видеодоказательства жестоких пыток и издевательств, которыми при освобождении Мосула занимались обученные американскими специалистами иракские военные. По его словам, чем больше времени он проводил с военнослужащими Дивизии быстрого реагирования, тем сложнее ему приходилось. С каждым днем они измывались над людьми, которых подозревали в пособничестве террористам, все более жестоко.Теперь Аркади вынужден скрываться: ему и его семье угрожают расправой.

Бывший помощник генерального секретаря ООН и координатор гуманитарной программы ООН в Ираке Ханс-Кристоф фон Шпонек прокомментировал данные фотожурналиста, потребовав незамедлительного независимого расследования. Эксперт во вопросам обороны Айван Иланд в комментарии RT отметил, что военные и полиция в Ираке сильно коррумпированы. «Это проблема не только Ирака, то же самое происходит в Афганистане, где США тренируют войска», — заметил он.

Иланд, как и фон Шпонек, убежден, что помочь избежать подобных нарушений в будущем может только независимое международное расследование. «Хорошо, что дело получило международную огласку, потому, конечно, никто не хочет, чтобы такое происходило во время борьбы с ИГ. Это делает людей, которые борются с террористами, такими же жестокими, как боевики», — заключил он.

Напомним, террористическая группировка ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.