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«Протон» успешно вывел американский спутник на орбиту — Роскосмос

«Протон» успешно вывел американский спутник на орбиту — Роскосмос

16:19  8 Июня 2017
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«Протон» успешно вывел американский спутник на орбиту — Роскосмос
Москва, 8 июня. Российская ракета-носитель «Протон-М», стартовавшая сегодня в 06.45 с космодрома «Байконур», успешно вывела на орбиту ​американский спутник связи EchoStar21. Как сообщили представители «Роскосмоса», первый после годового перерыва запуск «Протона» прошел штатно.

«Есть отделение космического аппарата от разгонного блока. Таким образом, российская часть программы по запуску EchoStar-21 выполнена, спутник передан в управление заказчику», — подчеркнули в госкорпорации.

Этот спутник стал уже шестым по счету аппаратом орбитальной группировки EchoStar, выведенным с помощью российской ракеты «Протон». 

Ярослава Замысловатова
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