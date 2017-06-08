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Москва, 8 июня. Российская ракета-носитель «Протон-М», стартовавшая сегодня в 06.45 с космодрома «Байконур», успешно вывела на орбиту ​американский спутник связи EchoStar21. Как сообщили представители «Роскосмоса», первый после годового перерыва запуск «Протона» прошел штатно.

«Есть отделение космического аппарата от разгонного блока. Таким образом, российская часть программы по запуску EchoStar-21 выполнена, спутник передан в управление заказчику», — подчеркнули в госкорпорации.

Этот спутник стал уже шестым по счету аппаратом орбитальной группировки EchoStar, выведенным с помощью российской ракеты «Протон».