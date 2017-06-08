Зарабатывают деньги на войне: Тимошенко обвинила в госизмене Порошенко и Гройсмана

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Киев, 8 июня. Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана в «государственной измене», сообщает пресс-служба партии.

Ранее франкция «Блок Петра Порошенко» потребовала заслушать Тимошенко, подписавшую газовые контракты с Россией в 2009 году и рассмотреть вопрос о «совершении госизмены». Накануне комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны принял решение провести заседание по этому вопросу.

«Батькивщина» решила пригласить на следующее заседание партии Порошенко и Гройсмана, чтобы получить объяснения по их действиям, которые «имеют признаки государственной измены и наносят ущерб национальным интересам Украины, сотрудничая с властью России», отмечается в сообщении пресс-службы.

По информации партии, Тимошенко обвиняет действующих властей в том, что они «зарабатывают деньги на войне».