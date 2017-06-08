Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Минюст РФ потребовал включить пункт о выдаче террористов во все международные договоры

Минюст РФ потребовал включить пункт о выдаче террористов во все международные договоры

16:22  8 Июня 2017
65

Минюст РФ потребовал включить пункт о выдаче террористов во все международные договоры

Москва, 8 июня. Пункт о выдаче террористов необходимо включить во все соответствующие международные договоры. Об этом заявил заместитель министра юстиции РФ Максим Травников, который представил в комитете Государственной думы по международным делам соглашение с Бахрейном, согласно которому преступления террористической направленности не будут считаться политическими.

«Мы последовательно пытаемся его включать во все аналогичные договоры, — подчеркнул политик.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал идею о лишении гражданства за терроризм.

#россия #терроризм
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть