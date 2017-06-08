Минюст РФ потребовал включить пункт о выдаче террористов во все международные договоры
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Москва, 8 июня. Пункт о выдаче террористов необходимо включить во все соответствующие международные договоры. Об этом заявил заместитель министра юстиции РФ Максим Травников, который представил в комитете Государственной думы по международным делам соглашение с Бахрейном, согласно которому преступления террористической направленности не будут считаться политическими.
«Мы последовательно пытаемся его включать во все аналогичные договоры, — подчеркнул политик.
Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал идею о лишении гражданства за терроризм.
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