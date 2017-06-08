Сотрудник украинского военкомата продал ЛНР список участников АТО в Донбассе

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Луганск, 8 июня. В распоряжении министерства внутренних дел Луганской народной республики оказался список контрактников, участвующих в военных действиях в Донбассе на стороне ВСУ.

Эту информацию продал сотрудник одного из военкоматов, находящихся под контролем Киева. О сделке журналистам рассказали в МВД ЛНР.

«На горячую линию МВД ЛНР позвонил сотрудник военного комиссариата. Мужчина предложил продать данные о жителях Луганской области, с 2014 года и по настоящее время подписавших контракты на службу в ВСУ и принимавших или принимающих участие в так называемой АТО», — добавили в ведомстве.

Деньги за полученные данные были перечислены сотруднику военкомата. А со списком сейчас работают в МВД республики и готовятся передать его в прокуратуру.