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Россия
Финал «Танкового биатлона» и «Суворовского натиска» стартует в Волгограде в субботу

Финал «Танкового биатлона» и «Суворовского натиска» стартует в Волгограде в субботу

16:18  8 Июня 2017
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Финал «Танкового биатлона» и «Суворовского натиска» стартует в Волгограде в субботу

Волгоград, 8 июня. Финальный этап двух всероссийских армейских конкурсов начнется 10 июня под Волгоградом.

Главный судья соревнований Роман Бинюков сообщил, что в конкурсе примут участие военнослужащие всех военных округов России. Завтра будут определены победители полуфинала, после чего начнется индивидуальная гонка.

Финал «Танкового биатлона» и «Суворовского натиска» стартует в Волгограде в субботу

Уже определились лидеры предстоящих соревнований, это экипажи Московского и Дальневосточного военных училищ, хорошо на полосе себя показали бойцы ЮВО и ВВО, основная борьба развернется между этими командами, подчеркнул главный судья.

Восемь лучших экипажей примут участие в международном этапе «Армейских игр».

#волгоград #роман бинюков #танковый биатлон #суворовский натиск
Алексей Громов
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