Почти половина украинцев выступили против экономической блокады Донбасса

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Киев, 8 июня. Почти половина жителей Украины не поддерживает инициированную правительством экономическую блокаду Донбасса.

Как показали результаты опроса, проведенного в апреле-мае, примерно 46% украинцев выступают против подобных мер. Из них 27% абсолютно уверены в том, что блокада наносит вред стране, 19% склоняются к этой позиции.

Им противостоят 37% респондентов, которые считают предпринятые правительством меры оправданными. Примерно 17% из них абсолютно в этом уверены, 20% скорее поддерживают блокаду.

Напомним, что ранее Киев распорядился перекрыть дороги, ведущие в Донбасс, по которым на Украину поставлялся уголь. В ответ руководство ДНР и ЛНР объявило и введении внешнего руководства на украинских предприятиях в Донбассе.