Де Мистура высоко оценил действия России по обеспечению перемирия в Сирии

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Москва, 8 июня. Специальный представитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым высоко оценил действия России по обеспечению соблюдения режима прекращения огня в Сирии. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Спецпосланник дал высокую оценку действиям России по обеспечению соблюдения режима прекращения боевых действий в Сирии, в том числе в плане реализации подписанного 4 мая Меморандума о создании зон деэскалации в САР», — говорится в сообщении.

Кроме того, участники встречи отметили значимость закрепления позитивных результатов консультаций по Сирии в Женеве и выделили задачу наращивания динамики переговоров и концентрации на борьбе с терроризмом. Кроме того, де Мистура отметил, что переговоры в Астане и Женеве взаимно дополняют друг друга.