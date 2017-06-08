Волгоградца приговорили к 10 годам тюрьмы за убийство невесты в автосервисе

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Волгоград, 8 июня. В Волгоградской области приговорили к десяти годам лишения свободы 30-летнего мужчину, который нанес смертельные травмы своей невесте во время пьяного застолья в сельском автосервисе.

Бывший уголовник Кирилл Азимов решил связать себя узами брака с 27-летней девушкой и привез ее в село Цаца, чтобы познакомить с родителями. 27 декабря 2016 года он показал возлюбленной базу, где иногда ремонтировал машины. Там же пара повстречала сторожа, с которым начала распивать алкоголь. Во время застолья между Азимовым и потерпевшей произошла ссора. Бывший зэк избил девушку и придушил ее. Как только она оправилась, пара помирилась и легла спать. Утром мужчины обнаружили девушку мертвой.

Злоумышленник избавился от тела, а родным солгал об отъезде любимой. Тело потерпевшей было найдено селянами в День всех влюбленных. Экспертиза показала, что она умерла от механической асфиксии, развившейся в результате тупой закрытой травмы шеи, передает «Свободная пресса» со ссылкой на СУ СК РФ по региону. Признанный виновным в ее смерти жених приговорен к тюремному заключению.