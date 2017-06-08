Обострение в Донбассе: окончательный развод с Украиной

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Вооруженные силы Украины подвергли обстрелам города Стаханов и Кировск в Луганской народной республике. В результате обстрелов в городах есть раненые, в Стаханове поврежден газопровод.

На одном из участков фронта украинские силовики предприняли наступление, однако с нулевым результатом. По сообщениям главы ЛНР Игоря Плотницкого, это лишь привело к потерям с украинской стороны.

Что стоит за попытками Киева пойти на новое военное обострение гражданского конфликта в Донбассе?

Летнее обострение, старая пропаганда

Новый срыв Киевом Минских договоренностей прокомментировал спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по Украине. По его словам, к призывам прекратить обстрелы не прислушались, в Донбассе вновь растет число жертв.

Именно поэтому на очередном этапе переговоров в Минске особое внимание делегаты будут уделять так и нерешенным вопросам обеспечения безопасности.

Киевские власти, со своей стороны, всячески отрицают свою вину в обострении ситуации вокруг Донбасса, утверждая, что это именно народная милиция ДНР и ЛНР готовит наступление на позиции украинских силовиков, а украинские силы «лишь открывают огонь в ответ».

Кроме того, украинский «штаб АТО» распространил очередную дозу своих лживых заявлений образца 2014–15 годов, заявив в уже привычной манере, что никаких обстрелов Донбасса не существует, а разрушения инфраструктуры и жилых домов якобы осуществляют сами жители Донбасса.

«Террористы активно готовятся к наступлению и подрывают частные квартиры местных жителей на Луганском направлении», — сообщил на своей странице в фейсбуке пресс-центр штаба АТО.

Однако военно-политическая ситуация в Донбассе достаточно четко определяет реальные цели сторон в конфликте, которые опровергают нехитрые инсинуации украинской военной пропаганды.

Позиционное противостояние между силами народной милиции ЛДНР и подконтрольными Киеву вооруженными формированиями продолжается уже второй год на узкой полоске «серой» нейтральной зоны, расположенной между позиционными укрепленными районами сторон.

Проблемой ЛНР и ДНР в таком позиционном пате является то, что на многих участках эта «серая зона» расположена в непосредственной близости от ключевых городов ДНР и ЛНР — Донецка, Горловки, Стаханова, Первомайска, Ясиноватой, часто в пределах досягаемости не только артиллерии ВСУ, но и минометов и стрелкового оружия.

При этом украинские вооруженные силы за прошедшие два года постарались максимально просочиться в узкую полоску нейтральной зоны и придвинуть свои позиции к оборонительным линиям народной милиции ЛНР и ДНР. Намерение Киева понятно — обеспечить себе более выгодные условия как для продолжения террористических обстрелов, так и для возможного широкомасштабного наступления ВСУ против народных республик.

С другой стороны, практически вся украинская часть фронтовой полосы проходит по малонаселенным сельским районам, на достаточном удалении от крупных населенных пунктов. Пожалуй, единственным исключением является жилая и промышленная зоны города Авдеевка, которая расположена в непосредственной близости от линии соприкосновения.

При этом предыдущее обострение в районе Авдеевка–Ясиноватая, которое также было спровоцировано украинской стороной и вылилось, в том числе, в попадание мин и снарядов по Авдеевке, тут же было использовано украинской пропагандой для демонизации образа народной милиции ЛНР и ДНР.

На сегодняшний день предъявить защитникам ЛНР и ДНР и вовсе нечего — на украинской стороне нет разрушений и погибших мирных жителей. Поэтому в ход приходится пускать старые фальшивки о «самообстрелах» — на фоне продолжающейся подготовки украинской стороны к военному обострению в Донбассе.

Сценарий первый: «Окончательный развод»

Несмотря на то, что украинская пропаганда продолжает использовать эвфемизм «Минское мирное соглашение» в своих сообщениях, утверждая, что оно по-прежнему является основой мирного урегулирования, фактически и первый, и второй Минск уже торпедированы украинской стороной.

Ни один из пунктов Минских соглашений за 2,5 года их существования так и не выполнен. И речь тут идет даже не о политическом процессе (реформа украинской конституции, особый статус Донбасса, проведение выборов в республиках), а об элементарных пунктах начального военно-гражданского урегулирования — прекращении обстрелов, отводе тяжелых вооружений, обмене пленных и удерживаемых лиц по принципу «всех на всех».

Можно констатировать, что «фиговый листок» Минских соглашений окончательно истрепался на ветру истории. Сегодня в украинском политическом сознании происходит мучительный выбор между двумя сценариями дальнейшего взаимодействия с практически независимым от Украины Донбассом.

Первый из таких сценариев можно назвать «Окончательным разводом». Этот сценарий де-факто происходит день за днем и выражается в постоянном дрейфе ДНР и ЛНР в сторону России, во все более тесной интеграции республик в общественную и экономическую жизнь Российской Федерации — при сохранении «подвешенного» правового статуса региона.

Конечно, в рамках такого процесса Донбасс отнюдь не становится Россией, что звучало на многих лозунгах Русской весны 2014 года, но при этом он перестает быть Украиной.

Самый близкий пример такого рода эволюции — трансформация Абхазской АССР и Юго-Осетинской автономной области в непризнанные государства Абхазия и Южная Осетия, которые сегодня практически утратили связи с соседней Грузией, частью которой они являлись во времена СССР.

В рамках этого сценария любые обострения с украинской стороны лишь ускоряют процесс развода, так как увеличивают число жертв с обеих сторон и ускоряют процессы окончательного разрыва связей между Донбассом и Украиной.

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И тут уже не имеет никакой роли, что, согласно последним социологическим опросам, 80% жителей Украины хотели бы возврата Донбасса назад в состав украинского государства. Этого уже не хочет сам Донбасс, а каждый новый обстрел лишь укрепляет чувство враждебности жителей края по отношению к безумной «незалежной» соседке.

Стоит подчеркнуть, что при всей приверженности Минским соглашениям, которые во многом, в случае их выполнения, были бы лучшим выходом для России, Донбасса и даже для Украины, и российские, и донбасские власти прекрасно понимают, что с украинской стороны нет ни малейшего желания следовать Минску.

Договор, дважды подписанный в момент жесточайшего разгрома украинских вооруженных сил, категорически не устраивает украинскую элиту. В силу этого, и России, и Донбассу в реальности даже выгоднее «подыграть» недалеким украинским элитариям, которые сами разрушают доставшуюся им в наследство от СССР «украинскую империю» и поучаствовать в сценарии того самого окончательного развода, который де-факто организуется руками и силами самой Украины.

Дело в том, что второй сценарий, который, тем не менее, серьезно воспринимается украинской стороной, еще более авантюрный и кровавый, нежели скрепленный постоянными обстрелами и продолжающейся блокадой вариант окончательного развода.

Сценарий второй: «Непокоренный Донбасс»

Идеей фикс украинской элиты является гипотетический «возврат Донбасса» назад, в состав Украины, который якобы можно осуществить военным путем.

Сам по себе генезис киевского режима подразумевает такого рода направление действий. Ведь невозможно объяснить собственным гражданам все злоключения и потери последних трех лет, начиная от разгула нацистской идеологии и заканчивая ужасающим падением уровня жизни, если признать, что и Донбасс, и Крым были потеряны украинской постмайданной элитой совершенно бесцельно и бездумно. Хоть и в логике своего собственного выживания.

В силу вышесказанного, сценарий силового захвата Донбасса всегда будет являться «секретным планом» киевского режима, соблазн к которому станет диктоваться аналогичными событиями, произошедшими в Сербской Краине во время широко известной операции «Олуя», предпринятой Хорватией против этой непризнанной республики и закончившейся ее гибелью.

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К сожалению (да и к счастью), Украина сегодня — это даже не Хорватия образца 1995 года, которая четыре года готовила «Олую» и успешно осуществила эту операцию в самый подходящий момент, воспользовавшись ситуативной слабостью соседней Сербии и далекой России. В случае Донбасса у украинской стороны также есть надежда на внезапный и сильный рассекающий удар, который должен расчленить территорию республик и обеспечить их скорейшую изоляцию от России.

Однако, как и в случае Сербской Краины, условием начала и возможного успеха такой операции является лишь полное неучастие в ней России. В противном случае украинские войска вполне могут в очередной раз подтвердить уже избитую поговорку: «А вы в каком котлу служили?» и повторить «успех» Изварина, Иловайска и Дебальцева.

Самым благоприятным моментом в таком случае будет период выборной кампании в России, а также гипотетические гражданские волнения, которые могут связать или замедлить принятие быстрых военно-политических решений по Донбассу. В противном случае, никакой «Олуи» не получится — а выйдет, скорее, повторение войны 08/08/08, причем с ожидаемыми потерями очередных кусков украинской территории.

Ну и, наконец, стоит сказать о том, что в реальности у Украины нет никакого плана реинтеграции Донбасса даже в случае фантастической военной победы. На сегодняшний день основной проблемой существующей украинской элиты является то, что она совершенно не понимает, что делать с доставшейся ей страной и живущим в ней населением.

У Украины сегодня нет ни собственной цивилизационной ниши, ни какого-либо достойного места в мировой системе разделения труда. Население формально единой «Киевской Украины» стремительно разбегается в обе стороны с Незалежной — переезжая как в Европу, так и в ту же Россию.

Как следствие, закономерным итогом захвата Донбасса могло бы стать лишь тотальное обезлюживание — его жители совершенно лишние в составе евромайданной Украины. Так что «Окончательный развод» становится для Киева не таким уж и плохим вариантом.