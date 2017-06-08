Большой план для Ближнего Востока: зачем США нужна разделенная Сирия

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не допустить превращения Сирии в «источник терроризма». Мировое сообщество должно объединить свои усилия по гармонизации ситуации в разоренной войной стране. Об этом глава российской дипломатии заявил перед началом своей встречи с Стаффаном де Мистурой, спецпосланником генсека ООН по Сирии.

«Мы находимся на очень ответственном этапе процесса сирийского урегулирования. И главное сейчас, по-моему, это обеспечить, чтобы все усилия, которые предпринимают различные игроки и внутри Сирии, и вовне, были гармонизированы и были нацелены на достижение результата, который обеспечивал бы суверенитет сирийского государства, права всех проживающих там этнических, конфессиональных групп и который обеспечивал бы безопасность всего региона и не допускал бы превращение Сирии в источник террористической угрозы», — отметил глава МИД.

Когда словосочетание «различные игроки» произносят в связи с Сирией, то, прежде всего, на ум приходят Россия и США. Насколько возможна гармонизация усилий между этими двумя странами? Разбирается Федеральное агентство новостей.

Россия не раз демонстрировала в Астане и на других площадках, что всецело поддерживает курс на восстановление единства Сирийской Арабской Республики (САР). Тем не менее последние события показывают, что цель США может быть прямо противоположной.

Наращивание военного присутствия сил Международной коалиции на юге страны, атаки боевой авиации против проправительственных и правительственных подразделений, поддержка исламистских групп — все это указывает на то, что Белый дом желает разделить Сирию на зоны влияния. Американцы планируют объявить местность вблизи сирийской границы с Ираком и Иорданией своей территорией ответственности и, возможно, даже ввести там в одностороннем порядке бесполетную зону. Это блокирует возможность официального Дамаска противостоять боевикам в регионе и будет равносильно отторжению этой местности от САР.

Гармонизация Сирии, необходимость объединение всех международных и внутренних игроков для достижения этой благородной цели — конечно, вещи о которых стоит и нужно говорить, считает военный эксперт Александр Жилин. В этом смысле только правильно, что они присутствуют в риторики МИД РФ. Тем не менее де Мистура и руководство ООН в целом вряд ли могут стать союзниками российского дипведомства в этой борьбе. Все же они никак не способны повлиять на намерения американцев.

«Вообще, складывается впечатление, что США не только хотят разделить Сирию, но также сохранить ИГ* (террористическая организация, запрещенная в РФ) — пусть и в несколько переформатированном виде. Потому нет никакого — ни малейшего — продвижения к взаимопониманию между Москвой и Вашингтоном в сирийском вопросе. Уповать на то, что кто-то, тем более ООН, может изменить эту ситуацию, непродуктивно. Кто может побудить США уйти из Сирии и оставить свои завоевания? Никто», — заявил руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности в беседе с корреспондентом ФАН.

Но, кроме США, свои амбиции по части приобретения «зоны ответственности» в САР имеют также еще Турция и курды. «Каждый из них нацелился на свой кусок. К тому же, у президента Асада просто физически нет достаточного количества сил, чтобы контролировать всю территорию страны», — поясняет Жилин.

Разделенная Сирия нужна американцам как точка опоры на Ближнем Востоке. В перспективе в их планы входит распространение напряженности и хаоса гражданских войн по всей территории Ближнего Востока, добавляет эксперт. Этот курс уже давно был принят Вашингтоном в отношении данного региона. Он остается неизменным вне зависимости от того, кто правит бал в Белом доме.

«Учитывая развернувшееся противостояние между Катаром и Саудовской Аравией, я боюсь, что все только начинается. Американцы хотят, чтобы война расползалась за границы Сирии. В самом лучшем для себя варианте США хотят вовлечь в эту большую ближневосточную войну Иран. Конечно же, этот план одобряют далеко не все мировые державы. Недаром, к примеру, мудрый Китай заявил, что очень хотел бы видеть Исламскую Республику Иран в рядах Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). К чему это было сказано? Если Иран войдет в ШОС, если за ним встанут страны ШОС, то ситуация в целом на Ближнем Востоке еще может стабилизироваться», — подводит итог Александр Жилин.

* Организация запрещена на территории РФ.