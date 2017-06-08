АТО: война, которая идет сама собой. Колонка Олега Денежки

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К абсурду украинских СМИ привыкнуть просто невозможно. В связи с днем своего профессионального праздника, в предвкушении раздачи пряников от президента Петра Порошенко (и они таки были — премии и медальки), украинские журналисты порадовали нас очередной реинкарнацией изрядно побитого молью мифа модели «сами по себе стреляют».

Ничего, кроме смеха, эта ерунда давно уже у окружающих не вызывает. Но замкнувшиеся в раковине собственной бездарной фантазии украинцы этого словно не замечают. И продолжают в режиме глухаря, то есть не обращая внимания на окружающих, городить глупости. Чушь про «сами себя обстреляли» давно уже вошла в анналы классики, но продолжает «наяривать» новые витки идиотизма.

Отличились работники пера и штыка пресс-службы центра АТО. На страничке в Facebook в очередной раз была сгенерирована «новость» про «сами себя». В новости прекрасно все.

«Боевики разрушают дома гражданского населения для создания зрелищных фальшивых «новостей». Враг наращивает кампанию по продуцированию «фейковых» сообщений. Появилась фальшивая история о том, как группа так называемых «журналистов» попала под артиллерийский огонь у оккупированного поселка Фрунзе. Конечно, враждебные пропагандисты забыли уточнить, что артиллерийский огонь вели сами боевики. А устроили это действо они для российских «пиарщиков» с целью создания нужной телевизионной картинки и изготовления фальшивых телевизионных «новостей», — вдохновенно фантазируют украинские пропагандисты.

Если бы эти граждане правдофилы и истиннолюбы вылезли из своих теплых кабинетиков, поехали в АТО и хоть раз, краешком, попали под артиллерийский огонь, они бы поняли, что нормальный человек даже близко не подойдет к зоне обстрела для имитации какой-то там картинки. А ведь если картинка есть (а она есть), значит, под обстрел попали. Без всяких гарантий безопасности. Неужели добровольно? Или потому, что идиоты?

И как всегда не приведено никаких доказательств. Почему-то именно представители ДНР и ЛНР бегают по всему Донбассу, чуть ли не на веревке тащат группы наблюдателей ОБСЕ и заставляют их силой составлять протоколы нарушений украинской стороны. А раз картинка для российского ТВ, значит, там, в зоне обстрелов, работает российская пресса. В то же время доступ украинских журналистов в зону АТО на позиции ВСУ ограничен до состояния полной цензуры.

Поскольку утверждение это надо было хоть как-то обосновать, если не документальными доказательствами, то кривой, как бараньи рога, логикой, то украинские журналисты продолжили.

«Ранее мы отмечали, что для создания фальшивок боевики умышленно разрушают частные квартиры местных жителей. А «журналисты» используют картинку, чтобы потом обвинить силы АТО в нарушении достигнутых в Минске договоренностей», — проявляют чудеса аргументации украинские пропагандисты в погонах.

Вообще-то, нарушения перемирия с украинской стороны неоднократно фиксировали все те же международные наблюдатели. Но дело даже не в этом. Понятно, что этот бред рассчитан исключительно на внутреннее потребление, жителей Львова или там Киева. Но рассказывать сказки жителям Донбасса и даже оккупированным украинскими силами территориям?! Держать собственных граждан за слепых идиотов? Они что, не видят, откуда снаряды летят?

Но дальше больше. Для создания «фейковой картинки», оказывается, ополченцы одновременно стреляют и по украинской территории.

«По направлению г. Фрунзе с шести утра начался жесткий обстрел украинских поселков. Враг активно использовал тяжелую артиллерию калибра 152 мм и 120 мм, управляемые ракетные комплексы, гранатометы СПГ-7 и АГС-17. Вследствие артобстрелов были повреждены водопровод и дома жителей Новотошковское», — гневно обличает пресс-служба АТО.

Оставим на совести безграмотных, хоть и военных, журналистов «управляемые ракеты», которыми артиллерийские обстрелы не ведут по причине полной бесполезности. «Ураганы» и «Точки-у» — системы баллистические, то есть неуправляемые. Но отметим: обстреляли поселки, а попали только в Новотошковское.

«Несмотря на хаотические обстрелы и неадекватные действий боевиков, местные власти рассматривают возможность направления детей в безопасные районы», — с гордостью отчитывается пресс-служба.

Тут что примечательно. Украинская сторона рассказывает об обстрелах все три года. А рассматривают вопрос эвакуации только сейчас. А что они раньше делали? Жирафы штаба АТО писали отчеты?

И это в то время, когда эвакуация детей из опасных районов властями республик и волонтерами активно ведется с самого начала боевых действий в Донбассе. Более того, украинская сторона всегда с гордостью замечает: «Вот там у вас война, разрушения, жертвы, дети по подвалам, а у нас тишь, да благодать. Потому, что мы Украина, а вы террористы».

Стоп! Так стреляют ополченцы по территории, подконтрольной Киеву, или нет? Если стреляют, то где списки жертв? Хоть один убитый ребенок? Пенсионер? Где фотографии разрушений? Где все это?! Да в головах украинских журналистов. Как же не верить им на слово? Они же джентльмены, обидятся.

Причем этой тупости и наглости украинской прессы уже не выдерживают даже те, кто является автором этой тупости и наглости все эти три года войны. Всего неделю назад, 31 мая, «министр правды», то есть информационной политики, а точнее пропаганды, Украины Юрий Стец подал в отставку. Можно сказать, получил многочисленные контузии на пропагандистских полях сражений от огня собственной артиллерии и был демобилизован, будучи признанным негодным к строевой службе.

Но я думаю, что все же украинские журналисты еще сдерживают себя. Про то, что ополченцы стреляют сами по себе, а потом сами же вынуждены бороться с гуманитарной катастрофой и отстраивать разрушенное, писалось уже с мая 2014. Про то, что грабят сами себя, — с осени того же года.

В 2015 наступил черед вездесущих «агентов Путина», количество которых скоро должно превысить население Китая. Все неуспехи объяснялись исключительно Путиным. Путин обеспечил победу Януковича, затем устроил Майдан, привел к власти сначала Турчинова, потом Порошенко, затее устроил АТО, где Россия воюет сама с собой уже три года. Затем развалил экономику и привел в украинскую власть каких-то бездарей-иностранцев, нанятых Москвой. Потом устроил «Минск», сорвал «Минск», а сейчас усиленно готовится к наступлению ополчения на Донецк и Луганск с одновременным выходом к Киеву. То есть политика Москвы всегда двигалась в прямо-противоположных направлениях.

Затем наступила очередь «празднования «перемог» и объявления «зрад». Всеобщая любовь к Украине прогрессивного человечества и особенно Европы, на фоне этим же человечеством страны демократического рая преданного.

Но я предлагаю украинским гражданам патриотам пойти еще дальше. Никакого АТО вообще нет. И волн мобилизации не было, а уж «потерь нет» — это всем вообще известно. И экономического кризиса нет, и политического, и социального. Это все выдумки Кремля.

И тогда картинка окончательно сложится. И украинским гражданам станет понятно: мир — это иллюзия. Сон. Но не русское слово «сон», а корейский вариант буддийской школы чань. У нас хорошо известен в его японском варианте «дзэн». Сплошная медитация в ожидании безвизового просветления и государственного прозрения. Как сказал Будда Сиддхартха Гаутама: «Мир — это всего лишь мой сон».

А великий учитель Ламе Оле писал: «Ум может напрямую постигать себя через самоосознавание, энергию и отождествление с неличностными примерами». А вы думали, откуда понятие «свидомый», то «сознательный украинец»? Им в реальности скучно. Им интересно в мире фантазий собственных СМИ, где все просто замечательно.

Целая страна в нирвану ушла.