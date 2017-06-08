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АТО: война, которая идет сама собой. Колонка Олега Денежки

АТО: война, которая идет сама собой. Колонка Олега Денежки

16:23  8 Июня 2017
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АТО: война, которая идет сама собой. Колонка Олега Денежки

К абсурду украинских СМИ привыкнуть просто невозможно. В связи с днем своего профессионального праздника, в предвкушении раздачи пряников от президента Петра Порошенко (и они таки были — премии и медальки), украинские журналисты порадовали нас очередной реинкарнацией изрядно побитого молью мифа модели «сами по себе стреляют».

Ничего, кроме смеха, эта ерунда давно уже у окружающих не вызывает. Но замкнувшиеся в раковине собственной бездарной фантазии украинцы этого словно не замечают. И продолжают в режиме глухаря, то есть не обращая внимания на окружающих, городить глупости. Чушь про «сами себя обстреляли» давно уже вошла в анналы классики, но продолжает «наяривать» новые витки идиотизма.

Отличились работники пера и штыка пресс-службы центра АТО. На  страничке в Facebook в очередной раз была сгенерирована «новость» про «сами себя». В новости прекрасно все.

«Боевики разрушают дома гражданского населения для создания зрелищных фальшивых «новостей». Враг наращивает кампанию по продуцированию «фейковых» сообщений. Появилась фальшивая история о том, как группа так называемых «журналистов» попала под артиллерийский огонь у оккупированного поселка Фрунзе. Конечно, враждебные пропагандисты забыли уточнить, что артиллерийский огонь вели сами боевики. А устроили это действо они для российских «пиарщиков» с целью создания нужной телевизионной картинки и изготовления фальшивых телевизионных «новостей», — вдохновенно фантазируют украинские пропагандисты.

АТО: война, которая идет сама собой. Колонка Олега Денежки

Если бы эти граждане правдофилы и истиннолюбы вылезли из своих теплых кабинетиков, поехали в АТО и хоть раз, краешком, попали под артиллерийский огонь, они бы поняли, что нормальный человек даже близко не подойдет к зоне обстрела для имитации какой-то там картинки. А ведь если картинка есть (а она есть), значит, под обстрел попали. Без всяких гарантий безопасности. Неужели добровольно? Или потому, что идиоты?

И как всегда не приведено никаких доказательств. Почему-то именно представители ДНР и ЛНР бегают по всему Донбассу, чуть ли не на веревке тащат группы наблюдателей ОБСЕ и заставляют их силой составлять протоколы нарушений украинской стороны. А раз картинка для российского ТВ, значит, там, в зоне обстрелов, работает российская пресса. В то же время доступ украинских журналистов в зону АТО на позиции ВСУ ограничен до состояния полной цензуры.

Поскольку утверждение это надо было хоть как-то обосновать, если не документальными доказательствами, то кривой, как бараньи рога, логикой, то украинские журналисты продолжили.

«Ранее мы отмечали, что для создания фальшивок боевики умышленно разрушают частные квартиры местных жителей. А «журналисты» используют картинку, чтобы потом обвинить силы АТО в нарушении достигнутых в Минске договоренностей», — проявляют чудеса аргументации украинские пропагандисты в погонах.

Вообще-то, нарушения перемирия с украинской стороны неоднократно фиксировали все те же международные наблюдатели. Но дело даже не в этом. Понятно, что этот бред рассчитан исключительно на внутреннее потребление, жителей Львова или там Киева. Но рассказывать сказки жителям Донбасса и даже оккупированным украинскими силами территориям?! Держать собственных граждан за слепых идиотов? Они что, не видят, откуда снаряды летят?

АТО: война, которая идет сама собой. Колонка Олега Денежки

Но дальше больше. Для создания «фейковой картинки», оказывается, ополченцы одновременно стреляют и по украинской территории.

«По направлению г. Фрунзе с шести утра начался жесткий обстрел украинских поселков. Враг активно использовал тяжелую артиллерию калибра 152 мм и 120 мм, управляемые ракетные комплексы, гранатометы СПГ-7 и АГС-17. Вследствие артобстрелов были повреждены водопровод и дома жителей Новотошковское», — гневно обличает пресс-служба АТО.

Оставим на совести безграмотных, хоть и военных, журналистов «управляемые ракеты», которыми артиллерийские обстрелы не ведут по причине полной бесполезности. «Ураганы» и «Точки-у» — системы баллистические, то есть неуправляемые. Но отметим: обстреляли поселки, а попали только в Новотошковское.

«Несмотря на хаотические обстрелы и неадекватные действий боевиков, местные власти рассматривают возможность направления детей в безопасные районы», — с гордостью отчитывается пресс-служба.

Тут что примечательно. Украинская сторона рассказывает об обстрелах все три года. А рассматривают вопрос эвакуации только сейчас. А что они раньше делали? Жирафы штаба АТО писали отчеты?

И это в то время, когда эвакуация детей из опасных районов властями республик и волонтерами активно ведется с самого начала боевых действий в Донбассе. Более того, украинская сторона всегда с гордостью замечает: «Вот там у вас война, разрушения, жертвы, дети по подвалам, а у нас тишь, да благодать. Потому, что мы Украина, а вы террористы».

АТО: война, которая идет сама собой. Колонка Олега Денежки

Стоп! Так стреляют ополченцы по территории, подконтрольной Киеву, или нет? Если стреляют, то где списки жертв? Хоть один убитый ребенок? Пенсионер? Где фотографии разрушений? Где все это?! Да в головах украинских журналистов. Как же не верить им на слово? Они же джентльмены, обидятся.

Причем этой тупости и наглости украинской прессы уже не выдерживают даже те, кто является автором этой тупости и наглости все эти три года войны. Всего неделю назад, 31 мая, «министр правды», то есть информационной политики, а точнее пропаганды, Украины Юрий Стец подал в отставку. Можно сказать, получил многочисленные контузии на пропагандистских полях сражений от огня собственной артиллерии и был демобилизован, будучи признанным негодным к строевой службе.

Но я думаю, что все же украинские журналисты еще сдерживают себя. Про то, что ополченцы стреляют сами по себе, а потом сами же вынуждены бороться с гуманитарной катастрофой и отстраивать разрушенное, писалось уже с мая 2014. Про то, что грабят сами себя, — с осени того же года.

В 2015 наступил черед вездесущих «агентов Путина», количество которых скоро должно превысить население Китая. Все неуспехи объяснялись исключительно Путиным. Путин обеспечил победу Януковича, затем устроил Майдан, привел к власти сначала Турчинова, потом Порошенко, затее устроил АТО, где Россия воюет сама с собой уже три года. Затем развалил экономику и привел в украинскую власть каких-то бездарей-иностранцев, нанятых Москвой. Потом устроил «Минск», сорвал «Минск», а сейчас усиленно готовится к наступлению ополчения на Донецк и Луганск с одновременным выходом к Киеву. То есть политика Москвы всегда двигалась в прямо-противоположных направлениях.

Затем наступила очередь «празднования «перемог» и объявления «зрад». Всеобщая любовь к Украине прогрессивного человечества и особенно Европы, на фоне этим же человечеством страны демократического рая преданного.

Но я предлагаю украинским гражданам патриотам пойти еще дальше. Никакого АТО вообще нет. И волн мобилизации не было, а уж «потерь нет» — это всем вообще известно. И экономического кризиса нет, и политического, и социального. Это все выдумки Кремля.

И тогда картинка окончательно сложится. И украинским гражданам станет понятно: мир — это иллюзия. Сон. Но не русское слово «сон», а корейский вариант буддийской школы чань. У нас хорошо известен в его японском варианте «дзэн». Сплошная медитация в ожидании безвизового просветления и государственного прозрения. Как сказал Будда Сиддхартха Гаутама: «Мир — это всего лишь мой сон».

А великий учитель Ламе Оле писал: «Ум может напрямую постигать себя через самоосознавание, энергию и отождествление с неличностными примерами». А вы думали, откуда понятие «свидомый», то «сознательный украинец»? Им в реальности скучно. Им интересно в мире фантазий собственных СМИ, где все просто замечательно.

Целая страна в нирвану ушла.

#днр #донбасс #украина #лнр #новороссия
Олег Денежка
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