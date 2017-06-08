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Общество
Стинг даст концерт в Москве впервые за пять лет

Стинг даст концерт в Москве впервые за пять лет

16:19  8 Июня 2017
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Стинг даст концерт в Москве впервые за пять лет

Москва, 8 июня. Британский певец и композитор Стинг в октябре выступит в Москве впервые за пять лет. На концерте Стинг презентует свой новый альбом  «57th & 9th». Об этом сообщила пресс-служба организатора гастролей. 

Стинг выступит в Москве 3 октября. Концерт пройдет в СК «Олимпийский». В сет-лист войдут хиты группы The Police, а также песни с новой пластинки певца. 

Специальными гостями станут сын Стинга Джо Самнер, а также аккордеонист Перси Кордона. Также на сцене выступят музыканты-виртуозы гитарист Доминик Миллер, барабанщик Джош Фриз и гитарист Руфус Миллер. 

Билеты на концерт поступят в продажу уже 13 июня, сообщает «Телеканал 360»

#москва #стинг
Владимир Багров
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