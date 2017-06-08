Российские фильмы собрали в прокате более 6 млрд рублей с начала 2017 года

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Москва, 8 июня. За последние пять месяцев российскому кино удалось собрать в прокате рекордные 6,34 млрд рублей, сообщается на сайте Минкульта РФ.

По итогам 2016 года кассовые сборы отечественного проката составляли 8,6 млрд рублей. В целом доля российского кино составила 25,3%.

Отмечается, что в первую десятку самых успешных российских фильмов попали «Притяжение» Федора Бондарчука (более 1 млрд рублей), «Время первых» Дмитрия Киселева (600 млн рублей), «Кухня. Последняя битва» (350 млн рублей), «Большой» Валерия Тодоровского (250 млн рублей), «Любовь с ограничениями» Дмитрия Тюрина, «Защитники» Сарика Андреасяна, а также фильм ужасов «Невеста» Святослава Подгаевского.

Суммарно аудитория десять самых кассовых отечественных фильмов равняется 13,5 млн зрителей.