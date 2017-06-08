Дамаск: САА освободила от боевиков большую часть города Хауш аль-Давахра

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Хауш аль-Давахра, 8 июня. Сирийская арабская армия продолжает операцию по зачистке от исламистов района Восточная Гута.

Военные источники сообщают, что правительственным войскам удалось значительно потеснить линию обороны «Армии Ислама» («Джейш аль-Ислам» признана террористической группировкой в ряде стран) в Восточной Гуте. Освобождено около 80 процентов населенного пункта Хауш аль-Давахра.

В операции также участвуют отряды палестинской Ливаа аль-Кудс, подразделения Национальных сил обороны и Республиканская гвардия Сирии. Во время сражений группировка войск уничтожила танк Т-62 и «тачанку» террористов. Сообщается, что САА понесла потери в бронетехнике.