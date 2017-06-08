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Картины Гитлера выставили на аукцион в Германии

Картины Гитлера выставили на аукцион в Германии

15:53  8 Июня 2017
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Картины Гитлера выставили на аукцион в Германии

Берлин, 8 июня. В Германии с аукциона продадут картины, написанные рейхсканцлером Германии Адольфом Гитлером.

Всего на продажу будут выставлены 14 картин Гитлера. Первоначальная стоимость полотен варьируется от 1 до 50 тысяч долларов. Отмечается, что на некоторых из них стоит автограф фюрера.

Напомним, Гитлер хотел получить художественное образование, но дважды провалил вступительные испытания в Венскую академию искусств.

Картины Гитлера выставили на аукцион в Германии

В 1924 году Гитлер написал книгу «Майн кампф», в которой изложил идеи национал-социализма. В России она включена в список экстремистских материалов и не подлежит публикации. Новое издание «Майн кампф» стало хитом продаж в Германии в 2016 году.

#гитлер
Катерина Тимошенская
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