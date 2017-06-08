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Весь мир
Огни Эйфелевой башни погаснут в память о жертвах атак в Тегеране

Огни Эйфелевой башни погаснут в память о жертвах атак в Тегеране

15:58  8 Июня 2017
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Огни Эйфелевой башни погаснут в память о жертвах атак в Тегеране

Париж, 8 июня. Огни Эйфелевой башни в Париже будут погашены в память о жертвах терактов в Тегеране. Об этом в четверг проинформировала мэр города Анн Идальго.

«Сегодня в полночь Эйфелева башня погаснет в память о жертвах атак в Тегеране. Париж и парижане солидарны», — отметила французский политик.

Напомним, ранее высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи сравнил нападения на парламент страны и мавзолей Хомейни со «взрывами хлопушек».

#париж #франция #иран #тегеран
Алексей Громов
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