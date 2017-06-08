Огни Эйфелевой башни погаснут в память о жертвах атак в Тегеране
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Париж, 8 июня. Огни Эйфелевой башни в Париже будут погашены в память о жертвах терактов в Тегеране. Об этом в четверг проинформировала мэр города Анн Идальго.
«Сегодня в полночь Эйфелева башня погаснет в память о жертвах атак в Тегеране. Париж и парижане солидарны», — отметила французский политик.
Ce soir, à minuit, @LaTourEiffel s'éteindra en hommage aux victimes des attentats de #Téhéran. #Paris et les Parisiens sont solidaires pic.twitter.com/7YAaApymkT— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) June 8, 2017
Напомним, ранее высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи сравнил нападения на парламент страны и мавзолей Хомейни со «взрывами хлопушек».
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