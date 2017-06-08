Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Полмиллиона за ремонт: лучший плиточник России получил суперприз за «нетривиальный туалет»

Полмиллиона за ремонт: лучший плиточник России получил суперприз за «нетривиальный туалет»

15:40  8 Июня 2017
160

Полмиллиона за ремонт: лучший плиточник России получил суперприз за «нетривиальный туалет»

Москва, 8 июня. Международная компания WorldSkills International выяснила, где живет лучший плиточник в России. Им оказался 33-летний мастер отделочных работ Алексей Андрианов из города Раменское Московской области.

В течение двух недель он укладывал плитку на конкурсе профессионального мастерства в Петербурге.  В итоге Адрианов занял первое место, получив 500 тыс. рублей. 

Полмиллиона за ремонт: лучший плиточник России получил суперприз за «нетривиальный туалет»

Как отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня», чтобы попасть на конкурс, Алексей послал в оргкомитет две фотографии своих работ и краткий рассказ о себе.

По его словам, он отправил снимки туалетной комнаты, плитку в которой он клал год назад. Говорит, что это был очень сложный заказ, материал с нетривиальным рисунком. Мастер работал один, справился за месяц.

 

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть