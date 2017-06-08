Полмиллиона за ремонт: лучший плиточник России получил суперприз за «нетривиальный туалет»

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Москва, 8 июня. Международная компания WorldSkills International выяснила, где живет лучший плиточник в России. Им оказался 33-летний мастер отделочных работ Алексей Андрианов из города Раменское Московской области.

В течение двух недель он укладывал плитку на конкурсе профессионального мастерства в Петербурге. В итоге Адрианов занял первое место, получив 500 тыс. рублей.

Как отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня», чтобы попасть на конкурс, Алексей послал в оргкомитет две фотографии своих работ и краткий рассказ о себе.

По его словам, он отправил снимки туалетной комнаты, плитку в которой он клал год назад. Говорит, что это был очень сложный заказ, материал с нетривиальным рисунком. Мастер работал один, справился за месяц.