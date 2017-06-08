Сирия сегодня: Лавров предупреждает, Захарова о «символе Алеппо», Асад бьет ИГ под Раккой

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Сирия, 8 июня. Сергей Лавров считает приоритетом недопущение превращения Сирии в источник террористической угрозы, Мария Захарова отправила журналистку CNN на встречу с мальчиком из Алеппо, армия Башара Асада наносит удары по ИГ* в провинции Ракка.

Лавров: Сирия не должна стать источником терроризма

Глава российского МИД Сергей Лавров призвал мировое сообщество к согласованности мирных усилий в Сирии, чтобы не допустить ее превращения в источник терроризма. Об этом Лавров заявил, выступая перед журналистами перед началом своей встречи со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

«Мы находимся на очень ответственном этапе процесса сирийского урегулирования, — отметил Лавров. — И главное сейчас — обеспечить, чтобы все усилия, которые предпринимают различные игроки и внутри Сирии, и вовне, были гармонизированы и нацелены на достижение результата».

В качестве результата, к которому необходимо стремиться, глава российского внешнеполитического ведомства обозначил следующие положения: суверенитет единого сирийского государства, обеспечение прав всех проживающих там этнических и конфессиональных групп, обеспечение безопасности всего региона и недопущение превращения Сирии в источник террористической угрозы.

По словам Лаврова, координация инициатив, выдвигаемых на переговорах в Женеве и в Астане, является очень ценной. В ответном слове спецпредставитель ООН по Сирии Стефан де Мистура отметил, что женевский мирный процесс не мог бы быть успешным без договоренностей, достигнутых в Астане.

Как отмечают эксперты, глава российского МИД в очередной раз подтвердил твердую поддержку Россией курса на восстановление единства Сирии, без разделения страны на зоны влияния.

Однако восстановление единой сильной Сирии, похоже, не входит в планы возглавляемой США коалиции. В частности, серьезное беспокойство наблюдателей вызывает факт авиаудара ВВС коалиции по союзникам Башара Асада на юге провинции Хомс, что было сделано якобы из-за угрозы, которую, по версии Пентагона, сирийские военные несли американскому спецназу и курируемым американцами боевикам так называемой оппозиции.

При этом США время от времени вбрасывают очередные предложения по созданию так называемых бесполетных зон в местах, где находятся американские военные и их союзники, что может привести к блокированию действий авиации сирийских правительственных сил по уничтожению террористов в этих районах.

Захарова, ведущая CNN и мальчик из Алеппо

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова предложила ведущей CNN Кристиан Аманпур сделать правдивый репортаж о сирийском мальчике Омране Дакнише, которого западные СМИ пытались сделать символом страданий Алеппо. Историю мальчика использовали, как «доказательство» того, что ВКС РФ и ВВС Сирии якобы наносили удары по жилым кварталам Алеппо, что неоднократно опровергалось и Дамаском, и Москвой.

В августе прошлого года Аманпур показала фотографию маленького Омрана главе МИД РФ Сергею Лаврову в качестве «доказательства» обвинений, звучавших против России и правительства Башара Асада в западных СМИ.

«Выяснилось, что мальчик жив и, несмотря на то, что нам говорили, еще и здоров», — сказала Захарова журналистке CNN.

Официальный представитель МИД РФ предложила западным журналистам посетить Алеппо и сделать правдивый репортаж.

«Может быть, у Кристиан Аманпур хватит мужества, журналистской и профессиональной этики, просто человеческой совести завершить эту историю. Поехать в Алеппо, найти семью мальчика и сделать по-настоящему честное, не подставное интервью с ними», — отметила Захарова, обвинив американские СМИ в манипулировании сирийской темой.

Ранее отец пострадавшего во время боев за освобождение Алеппо Омрана Дакниша заявил, что террористы использовали фотографию его ребенка в корыстных целях.

Войска Асада нанесли удар по ИГ в провинции Ракка

Сирийские ВВС нанесли удары по позициям боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ*) на западе провинции Ракка. Об этом сообщает сирийское правительственное агентство SANA со ссылкой на военные источники.

Удары по позициям террористов ИГ были нанесены в районах Дейр-Млеха, Дебси Афнан и Аль-Кадисия. Боевики понесли большие потери в живой силе и технике, в частности, была уничтожена база террористов.

В то же время возглавляемая США коалиция ведет боевые действия непосредственно в Ракке — так называемой столице «Исламского государства»*. Ранее появилась информация, что отряд курдов из поддерживаемого США альянса оппозиции «Сирийские демократические силы» (SDF) уже вошел в один из районов Ракки и ведет уличные бои.

Операция по освобождению Ракки идет с ноября 2016 года, она поддерживается с воздуха авиацией США и их союзников, при этом, нанося удары по позициям боевиков, коалиция не считается с многочисленными жертвами среди мирного населения. Также коалиция во главе с США ведет операцию по освобождению от ИГ иракского Мосула, где гуманитарная ситуация также близка к катастрофический.

* Организация запрещена на территории РФ.