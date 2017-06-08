Они плохо играли в мяч: стадион с принесенными в жертву игроками нашли в Мехико

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Мехико, 8 июня. В центре мексиканской столицы археологи наткнулись на руины древнего храма.

Проведя раскопки, они высвободили от слоя грунта полукруглый комплекс, который включал в себя также небольшой стадион для игры в мяч и площадку, где совершались человеческие жертвоприношения, о чем свидетельствуют найденные останки.

В жертву богам приносились игроки, сделали вывод ученые. Они говорят, что этот храм был построен на рубеже XV-XVI веков. Тогда у ацтеков была весьма популярна игра в мяч. Азартная публика приходила не только поболеть за спортсменов, но и сделать ставки. Ценой проигрыша могла стать в том числе и жизнь.

Сейчас в обнаруженном комплексе хозяйничают археологи. Им предстоит детально обследовать каждый квадратный сантиметр территории. В будущем власти уже пообещали открыть храм для туристов.