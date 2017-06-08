Путин прибыл в Астану для участия в саммите лидеров ШОС

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Астана, 8 июня. Президент России Владимир Путин сегодня прибыл в Астану, где примет участие в двухдневном саммите лидеров Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Также в четверг запланирована встреча российского лидера с главой Китая Си Цзиньпином.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что главы государств обсудят, в частности, сотрудничество Москвы и Пекина в рамках ШОС и ситуацию на Корейском полуострове. Что же касается лидеров ШОС, то они намерены обменяться мнениями по борьбе с терроризмом и ситуации на Ближнем Востоке. Также на саммите будет официально оформлено полноправное членство в ШОС Индии и Пакистана.