Ученые придумали, как лечить рак с помощью лука

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Гуэлф (Канада), 8 июня. Канадские ученые из Гуэлфского университета обнаружили, что красный лук содержит вещества, которые могут быть использованы при лечении онкологических заболеваний.

По словам исследователей, в луке содержится большое количество антиоксидантов и антоцианов, которые помогают организму бороться с воспалением и инфекцией. Кроме того, в этом продукте содержится кверцитин, защищающий клетки от повреждений, передает издание Дни.ру.

«Антоцианин играет важную роль в окрашивании определенным цветом фруктов и овощей. Из всех овощей именно красный лук, которые имеет насыщенный темный цвет, скорее всего, будет иметь самые сильные противораковые свойства», — отмечает один из авторов научной статьи Абдулмонем Мурайан.